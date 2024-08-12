عاجل.. الاحتلال الاسرائيلي يقتحم مدينة جنين فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - في ضوء جرائمه الوحشية المتواصلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، مدينة جنين، وفقًا لـ"وفا".

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من مركبات الاحتلال اقتحمت المدينة من شارع الناصرة وحاصرت منزلا في حي المراح، حيث اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

وقد شاركت بعثة الرياضية الفلسطينية، مساء أمس، في حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، الذي أقيم في ستاد فرنسا، والذي حضره رئيس اللجنة الأولمبية، الفريق جبريل الرجوب وسط تفاعل من الجماهير الحاضرة في المدرجات مع الرياضيين الفلسطينيين.

وشاركت بعثتنا الرياضية في أولمبياد باريس 2024، بثمانية رياضيين هم، عمر حنتولي (التايكواندو)، وسيم أبو سل (ملاكمة)، فاليري ترزي (سباحة)، يزن البواب (سباحة) ليلى المصري (ألعاب قوى)، محمد دويدار (ألعاب قوى)، فارس بدوي (جودو) جورج الصالحي (رماية).

ونافس حنتولي في فئة تحت 58 كغم، أما أبو سل فخاض تجربته الأولمبية الأولى بفئة 57 كغم، ولعب بدوي في الجودو على فئة تحت 81 كغم.