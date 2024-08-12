سحب ورياح.. تفاصيل الطقس بالإمارات اليوم الإثنين

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالإمارات حالة الطقس اليوم الإثنين موضحًا أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



وأضاف المركز، الرياح ستكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ساعة، والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:41 والمد الثاني عند الساعة 05:29 والجزر الأول عند الساعة 10:47والجزر الثاني عند الساعة 00:27.

وذكر، في بحر عمان سيكون الموج خفيف إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:26والمد الثاني عند الساعة 04:08 والجزر الأول عند الساعة 21:07 والجزر الثاني عند الساعة 08:00

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة العظمى والصغرى كالاتي:

أبوظبي 44 32 65 25

دبي 43 31 60 30

الشارقة 43 31 50 20

عجمان 42 31 60 20

أم القيوين 43 31 60 25

رأس الخيمة 43 31 55 20

الفجيرة 35 29 70 45

العـين 43 31 50 20

ليوا 45 33 50 20

الرويس 40 32 45 25

السلع 46 34 50 25

دلـمـا 39 32 70 25

طنب الكبرى / الصغرى 35 32 85 70

أبو موسى 36 33 85 70.