ياسر رشاد - القاهرة - قالت السلطات الأسترالية، إنه تم إجلاء مئات من نزلاء فندق في بلدة سياحية أسترالية شهيرة بعد تحطم مروحية على سطح الفندق.

أستراليا تجلى مئات الأشخاص من فندق بعد تحطم مروحية على سطح المبنى

وتم استدعاء طواقم الطوارئ صباح الاثنين بعد وقوع الحادث في فندق هيلتون دبل تري في مدينة كيرنز الشمالية، والتي تعتبر البوابة إلى الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أسترالية.

وقالت شرطة ولاية كوينزلاند في بيان على موقع إكس: "تم إخلاء المبنى كإجراء احترازي ولم تقع إصابات بين الأشخاص على الأرض. وتتواجد الشرطة في مكان الحادث للتحقيق في ملابسات الحادث".

انفجارات ضخمة فى مطار تشكالوفسكي العسكري بضواحي موسكو

كما قالت وسائل إعلام روسية، إن انفجارات عدة وقعت بالقرب من مطار تشكالوفسكي العسكري، في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، بعد التصدي لطائرات مسيرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو وصور، للانفجارات وإطلاق الصواريخ تجاه المسيرات التي يعتقد أنها أوكرانية.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إحباط محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية للتقدم نحو ضاحية بيلوفسكي في مقاطعة كورسك الحدودية غربي روسيا.

وتدور حرب ضارية بين القوات الروسية ونظيرتها الأوكرانية، منذ فبراير 2022، مخلفة آلاف القتلى والمصابين، فضلا عن ملايين من الخسائر المالية.