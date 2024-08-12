المغرب .. إنقاذ 68 شخصا خلال محاولة هجرة غير شرعية عبر الممرات البحرية

ياسر رشاد - القاهرة - أنقذت وحدتان تابعتان للبحرية الملكية المغربية، خلال مهمة مساعدة بالبحر على بعد 16 كيلومترا جنوب غرب مدينة الداخلة المغربية، قاربا كان يقل 68 شخصا بينهم جثتان، ينحدرون جميعا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، اثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير مشروعة عبر الممرات البحرية.

المغرب .. انقاذ 68 شخصا خلال محاولة هجرة غير شرعية عبر الممرات البحرية

وذكر بيان أصدرته القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية أن الاشخاص الذين تم إنقاذهم بدأوا الإبحار في 5 أغسطس الجاري، متوجهين إلى جزر الكناري، تلقوا الإسعافات الأولية، قبل نقلهم إلى ميناء مدينة الداخلة المغربية، وتسليمهم لسلطات الأمن المختصة.

وعلي صعيد أخر ، قالت السلطات الأسترالية، إنه تم إجلاء مئات من نزلاء فندق في بلدة سياحية أسترالية شهيرة بعد تحطم مروحية على سطح الفندق.

وتم استدعاء طواقم الطوارئ صباح الاثنين بعد وقوع الحادث في فندق هيلتون دبل تري في مدينة كيرنز الشمالية، والتي تعتبر البوابة إلى الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أسترالية.

وقالت شرطة ولاية كوينزلاند في بيان على موقع إكس: "تم إخلاء المبنى كإجراء احترازي ولم تقع إصابات بين الأشخاص على الأرض. وتتواجد الشرطة في مكان الحادث للتحقيق في ملابسات الحادث".