البنتاجون: أمريكا تنشر غواصة صواريخ موجهة في الشرق الأوسط

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الاثنين، إنَّ وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمر بنشر غواصة صواريخ موجهة في الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوتر في المنطقة.



وأضافت الوزارة في بيانٍ أوردته "رويترز"، أنَّ أوستن أمر أيضًا بتسريع إرسال حاملة الطائرات إبراهام لينكولن والمجموعة المرافقة لها إلى المنطقة.

يأتي ذلك تزامنًا، مع التصريحات التي نقلها موقع "أكسيوس"، بأنّ وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، تحدث هاتفيًا، اليوم الاثنين، مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، وأبلغه بأن الاستعدادات العسكرية الإيرانية، تُشير إلى أنّ طهران تجهز لشن هجوم واسع النطاق على إسرائيل، وذلك نقلًا عن مصدر مطلع على المكالمة.

وبينما تترقب إسرائيل ردًا إيرانيًا وشيكًا على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قال مصدران لـ "أكسيوس" إنّ إيران قررت مهاجمة إسرائيل مباشرة، وربما تقوم بذلك خلال أيام.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الرئيس الإيراني يريد تجنب الرد الشديد والحرس الثوري يريد هجومًا واسع النطاق.