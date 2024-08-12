البنك المركزي الروسي قد يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 20% أو أعلى

كشف نائب رئيس البنك المركزي الروسي، أليكسي زابوتكين، أن "البنك قد يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 20% أو أعلى إذا ظلت تساوره شكوك بشأن تباطؤ التضخم ووتيرة تراجع توقعات التضخم".

واشار زابوتكين في حديث لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" ردا على سؤال حول الظروف التي قد تتطلب رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 20% أو أعلى، الى أن "إذا كانت لا تزال لدينا شكوك في الأشهر المقبلة في أن التضخم يتباطأ، وأن توقعات التضخم للمواطنين والشركات تنخفض بما فيه الكفاية وبسرعة كافية بحيث يعود التضخم في عام 2025 إلى 4% مرة أخرى".

وأضاف: "أو إذا تحققت مخاطر إضافية مؤيدة للتضخم، منها على سبيل المثال، تدهور كبير في الظروف الخارجية، أو انخفاض صادراتنا أو انخفاض القدرة على تلقي الواردات".