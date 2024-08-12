أكسيوس: تقييم الاستخبارات الإسرائيلية يشير إلى أن هجوم إيران قد يسبق محادثات وقف إطلاق النار المقررة الخميس

اشار موقع "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين، الى أن "التقييم المحدث للاستخبارات الإسرائيلية هو أن إيران مستعدة لمهاجمة إسرائيل بشكل مباشر"، لافتا الى أن "التقييم المحدث للاستخبارات الإسرائيلية يرجح أن تشن إيران هجومها في غضون أيام".

وأوضح الموقع أن "تقييم الاستخبارات الإسرائيلية يشير إلى أن هجوم إيران قد يسبق محادثات وقف إطلاق النار المقررة الخميس".

وفي وقت سابق، اشار بيان قطري مصري أميركي الى انه "حان الوقت للانتهاء من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الاسرى"، لافتا الى اننا دعونا الجانبين لاستئناف المحادثات في 15 أب بالدوحة أو ⁧‫القاهرة‬⁩ لسد الثغرات المتبقية.

وفي بيان مشترك وقعه قادة الدول الثلاث المصري عبد الفتاح السيسي، والقطري تميم بن حمد آل ثاني، والأميركي جو بايدن، اوضح: "نحن كوسطاء مستعدون إذا اقتضت الضرورة لطرح مقترح نهائي لتسوية الأمور المتعلقة بالتنفيذ". وشدد على انه حان الوقت للإفراج عن الاسرى وبدء وقف إطلاق النار وتنفيذ الاتفاق.

واردف "يجب عدم إضاعة مزيد من الوقت وألا تكون هناك أعذار من أي طرف لمزيد من التأجيل، ولقد سعينا لأشهر للتوصل إلى اتفاق وهو الآن على الطاولة ولا ينقصه سوى تفاصيل التنفيذ".