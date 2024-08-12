اعلن الجيش الإسرائيلي "رصد نحو 30 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه منطقة الكابري قرب نهاريا شمال شرق مدينة عكا"، مشيرا الى أن "عددا من الصواريخ التي أطلقت من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة وهاجمنا مصادر إطلاق الصواريخ".

واشارت القناة 14 الإسرائيلية، الى أن "الدفاعات الجوية اعترضت 20 صاروخا على الأقل أطلقوا باتجاه مدينة نهاريا"، موضحة أن "تم إطلاق 30 صاروخا على الأقل اعترضت الدفاعات الجوية بعضها".

في هذا السياق، ذكرت "يديعوت أحرنوت"، أن "صفارات الإنذار دوت في مدينة نهاريا الساحلية وضواحيها مع رصد عشرات القذائف الصاروخية"، مضيفة أنه "لم يبلغ حتى اللحظة عن وقوع إصابات جراء القصف الصاروخي على مدينة نهاريا وضواحيها".