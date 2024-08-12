كشفت وزارة الدفاع الأميركية، ان "الوزير لويد أوستن أبلغ نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت بأنه أمر مجموعة حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن الهجومية بتسريع وصولها إلى الشرق الأوسط". كما اشارت الى أن "أوستن أمر أيضا بإرسال غواصة الصواريخ الموجهة USS Georgia إلى نظاق منطقة القيادة المركزية الوسطى".

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الأميركية: أوستن أبلغ غالانت بأنه أمر بسرعة انتقال مجموعة حاملة الطائرات إبراهام لينكولن إلى الشرق الاوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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