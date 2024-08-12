اعلن الجيش الإسرائيلي، "مقتل جندي بالمعارك في جنوب قطاع غزة". هذا، وتواصل الفصائل الفلسطينية، وبشكل خاص كتائب "القسام" و"سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، مع استمرار الحرب على القطاع منذ 7 تشرين الأول 2023.

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