وزير الخارجية الصيني أكد لنظيره الإيراني هاتفيا أن بكين تدعم حق طهران في الدفاع عن سيادتها وأمنها

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني علي باقري كني، أن "بكين تدعم حق طهران في الدفاع عن سيادتها وأمنها وكرامتها الوطنية".

وكرر وانغ خلال الاتصال "إدانة بكين لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران يوم 31 تموز، قائلا إن الضربة انتهكت سيادة إيران وهددت الاستقرار الإقليمي".

يأتي ذلك في وقت يجري فيه الحرس الثوري تدريبات عسكرية في المناطق الغربية من البلاد تستمر حتى الثلاثاء، وفق ما ذكرت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية.