"النشرة": حال من الهدوء الحذر يخيم على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان

افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، عن "استمرار الحذر الشديد في المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب انطلاقا من محور سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا، جراء التصعيد الاسرائيلي المتواصل ضد المنطقة والتي استهدفت أطراف مزرعة حلتا كفرشوبا وكفرحمام بالقذائف الصاروخية والفوسفورية"، لافتا الى "غارات للطيران ادت إلى نشوب حرائق في الاماكن المستهدفة، الحقت اضرارا في المنازل المجاورة لأماكن القصف خاصة عند الأطراف الشمالية الشرقية لبلدة شبعا".

ولفت الى أن "في ظل هذه الأجواء المحمومة لم يفارق الطيران التجسسي نوع "ام كا" طوال ساعات الليل وحتى فجر اليوم طلعاته الاستكشافية فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا، وصولا حتى أجواء منطقة راشيا الوادي في البقاع واقليم التفاح".