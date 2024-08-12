روسيا تدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة فورونيج

ياسر رشاد - القاهرة - دمرت منظومة الدفاع الجوي الروسية، اليوم الاثنين، طائرة مُسيّرة أوكرانية في أجواء مقاطعة فورونيج، بحسب تصريحات لألكسندر جوسيف، حاكم المقاطعة الروسية.

وقال "جوسيف" في منشور على "تيليجرام" أوردته "سبوتنيك"، أنَّ قوات الدفاع الجوي المناوبة على أراضي مقاطعة فورونيج اكتشفت ودمرت طائرة بدون طيار أوكرانية، وبحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار على الأرض.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المُسيَّرة والصواريخ.