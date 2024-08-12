أوكرانيا تقصف دونيتسك بـ ٩١ مقذوفاً

ياسر رشاد - القاهرة - قالت سُلطات دونيتسك، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضيها 28 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 91 مقذوفًا من عيارات مختلفة.

وجاء في بيان ممثلية دونيتسك على "تيليجرام" وأوردته "سبوتنيك": "خلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 28 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 7 منها على محور دونيتسك و21 على محور جورلوفكا".

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 91 مقذوفًا مختلفة العيارات.

يُذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 33 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.