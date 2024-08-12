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أوكرانيا تقصف دونيتسك بـ ٩١ مقذوفاً

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ياسر رشاد - القاهرة - قالت سُلطات دونيتسك، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضيها 28 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 91 مقذوفًا من عيارات مختلفة.

وجاء في بيان ممثلية دونيتسك على "تيليجرام" وأوردته "سبوتنيك": "خلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 28 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 7 منها على محور دونيتسك و21 على محور جورلوفكا".

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 91 مقذوفًا مختلفة العيارات.

يُذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 33 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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