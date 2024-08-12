اعتقال شاب من قلقيلية اليوم بعد مداهمة منزله

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابا من قرية حجة شرق قلقيلية، وفقا لـ"وفا".

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رامي عدنان دعاس، في الثلاثينات من العمر، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت بلدتي جينصافوط، وباقة الحطب بعدة آليات عسكرية، في حين لم يبلغ عن اي اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من مركبات الاحتلال اقتحمت المدينة من شارع الناصرة وحاصرت منزلا في حي المراح، حيث اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

كما اقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة في المدينة، وتمركزت على الدوار الرئيسي وداهمت أحد المحال التجارية ودمرت محتوياته.