ياسر رشاد - القاهرة - قال فلاديمير روغوف رئيس لجنة شؤون السيادة بالمجلس الاجتماعي العام الروسي، إنه تم بالكامل إخماد حريق في برج التبريد بمحطة زابوروجيه.

الكهروذرية اندلع بعد قصف أوكراني. وكتب روغوف على قناته في تيلجرام: "تم إخماد الحريق بالكامل وإطفاء النيران في برج التبريد بمحطة زابوروجيه الكهروذرية، الحريق اندلع بعد قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية".

وفي وقت سابق، أفاد حاكم مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، بأن النيران اندلعت في منظومة التبريد بالمحطة نتيجة قصف أوكراني.

ووفقا له، تبقى جميع وحدات الطاقة الست بالمحطة في حالة إغلاق بارد، ولا يوجد تهديد بحدوث انفجار بخاري، ويظل مستوى الإشعاع حول المحطة ومدينة إنيرغودار في حدوده الطبيعية، ولم يؤثر الحريق على عمل المحطة بأي شكل من الأشكال.

أبراج التبريد هي أجهزة تستخدم من أجل التخلص من الحرارة الناتجة عن العمليات الصناعية إلى الغلاف الجوي بواسطة كميات كبيرة من المياه. وهي تستخدم في مصافي النفط والمصانع الكيميائية ومحطات الطاقة وتوليد الكهرباء.

ويشار إلى أن قوات نظام كييف تقصف محطة زابوروجيه الكهروذرية، دوريا بشكل مقصود ومتعمد، باستخدام الطائرات المسيرة وقذائف المدفعية.