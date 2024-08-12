استقرار فى أسعار الذهب العالمي اليوم الاتنين

ياسر رشاد - القاهرة - استقرت أسعار الذهب، الإثنين، مع انتظار المستثمرين بيانات عن التضخم في الولايات المتحدة والمقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع لقياس حجم خفض أسعار الفائدة المحتمل الذي سيقرره مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في سبتمبر.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية واستقر عند 2425.94 دولار للأونصة بحلول الساعة 0153 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2464.80 دولار.

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة غدا الثلاثاء يليه مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء.

وتتوقع السوق حاليا بنسبة 54 في المئة خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، وفقا لأداة مراقبة أسعار الفائدة الفيدرالية.

وخففت محافظة الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان من لهجتها المتشددة المعتادة، مشيرة إلى بعض التقدم "المرحب به" بشأن التضخم في الشهرين الماضيين حتى مع قولها إن التضخم لا يزال "أعلى بشكل غير مطمئن" من هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة وخاضعا لمخاطر الصعود.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 27.29 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 923.20 دولار.

واستقر البلاديوم دون تغيير تقريبا عند 905.00 دولار.