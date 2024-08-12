بوريل دعا إلى فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير

دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى "فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير".

وأشار إلى أنه "بينما يضغط العالم من أجل وقف إطلاق النار في غزة يدعو بن غفير إلى قطع الوقود والمساعدات عن المدنيين".

ولفت إلى أنه "كما هي الحال مع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش الشريرة، فإن هذا يشكل تحريضا على ارتكاب جرائم حرب، ولا بد أن تكون العقوبات على رأس أجندة الاتحاد الأوروبي".