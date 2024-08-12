السلطات اليونانيّة أمرت بإخلاء مناطق قرب أثينا بسبب حرائق الغابات

أمرت السلطات اليونانيّة بإخلاء مناطق قرب أثينا بسبب حرائق الغابات.
وبحلول بعد ظهر الأحد، تعامل عناصر الإطفاء على وجه السرعة مع 33 من الحرائق الأربعين التي اندلعت خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وفق ما أفاد الناطق باسم جهاز الإطفاء فاسيليس فاثراكويانيس الصحافيين.
واوضح أن "الجهاز يواصل مكافحة سبعة حرائق أخرى ما زالت تستعر في ما يبدو أنه يوم صعب للجهاز في ظل الحر الشديد".
وحذّر وزير الحماية المدنية اليوناني قبل يوم من أن "نصف مناطق البلاد تواجه تحذيرا من خطر الحرائق الشديد بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح والجفاف".
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