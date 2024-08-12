رويترز عن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية: السلطات تخلي مناطق في المقاطعة بسبب وجود نشاط للقوات الأوكرانية

افادت وكالة "رويترز" عن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، بأن "السلطات تخلي مناطق في المقاطعة بسبب وجود نشاط للقوات الأوكرانية". في السياق، أفادت وكالة تاس الروسية، عن أن "الدفاع الجوي دمر 18 مسيرة أوكرانية فوق مناطق كورسك وفورونيج وبيلغورود".

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