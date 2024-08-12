معاريف: غياب حماس عن مفاوضات الخميس تكتيك للضغط على الوسطاء وإسرائيل

نقلت صحيفة "معاريف" عن مصدر مطلع على المفاوضات، أن "غياب حركة "حماس" عن المحادثات المتوقعة، الخميس المقبل، هو تكتيك للضغط على الوسطاء وإسرائيل حتى تتخلى عن المطالب الأساسية"، مشيراً إلى أن "القمة ستعقد".

وبحسب الصحيفة، "ليس كل شيء متوقفاً على رغبة واستعداد إسرائيل ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للتحلي بالمرونة والتسوية، مشيرة إلى أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار غير مهتم بالصفقة، لكنها لفتت إلى أن الاتصالات مستمرة، وقد تم إحراز بعض التقدم في عدد من النقاط.