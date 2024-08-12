6 قتلى جراء انهيار جناح بسبب صاعقة في متنزّه في شرق الصين

قُتل ستة أشخاص وأصيب عشرة آخرون بعدما تسببت صاعقة بانهيار جناح في متنزّه في شرق الصين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

ووقع الحادث الأحد في مدينة تشانغتشو (شرق)، على مسافة نحو 150 كيلومترا شمال غرب شنغهاي. ونقل المصابون إلى المستشفى حيث يتلقون العلاج وحالتهم مستقرة.

وتشهد البلاد ظروفا جوية شديدة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك هطول أمطار غزيرة في شرق البلاد وجنوبها، فيما سجّلت شمال البلاد درجات حرارة مرتفعة غير معتادة.

ويساهم تغير المناخ، المرتبط وفق العلماء بانبعاثات غازات الدفيئة، في ازدياد تواتر هذه الظروف القصوى وشدتها.