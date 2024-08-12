اقتحام أحياء فلسطينية واعتقالات .. الاحتلال يواصل جرائمه الوحشية

ياسر رشاد - القاهرة - واصل الاحتلال الاسرائيلي جرائمه الوحشية فى حق الشعب الفلسطيني الأبى، حيث اقتحمت قوات الاحتلال ، اليوم الاثنين، بلدة نحالين وقرية واد فوكين غرب بيت لحم، وفقا لـ"وفا".

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال دهمت عدة أحياء في نحالين وواد فوكين، بعدد من الآليات العسكرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، طفلا من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

وقال الصحفي عادل أبو نعمة، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر، وداهمت منزله واعتقلت نجله إبراهيم (15 عاما)، وعاثت خرابا وتدميرا بالمنزل، قبل أن تنسحب.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من مركبات الاحتلال اقتحمت المدينة من شارع الناصرة وحاصرت منزلا في حي المراح، حيث اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

كما اقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة في المدينة، وتمركزت على الدوار الرئيسي وداهمت أحد المحال التجارية ودمرت محتوياته.