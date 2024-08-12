شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشى: مبادرة حياة كريمة الأعظم فى تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة فريدة الشوباشي الكاتبة الصحفية وعضو مجلس النواب إن مبادرة حياة كريمة هى الأعظم فى تاريخ مصر، لافتة إلى أن تلك المبادرة الرئاسية قدمت أفضل الوسائل لتحسين معيشة الريف المصرى، خاصة وأنها تمس حياة الإنسان، لأن يعيش ويحيا حياة كريمة، من مسكن وعمل وتعليم ورعاية صحية، كما تقدم دعما اجتماعيا واقتصاديا لكل فئات المجتمع المصرى فى قرى وريف مصر، قائلة "هذه المبادرة جعلت المواطن يشعر بآدميته، بعد الإهمال الذى طاله وهمشه لعدة سنوات".

وأوضحت في تصريح لـ"الخليج 365" أن مبادرات التحالف الوطنى مع حياة كريمة، ساهمت فى بذل العديد من الجهود الإنسانية، ودعم الأسر الأكثر احتياجا فى قرى مصر كلها، مشيرة إلى أن ما يميز التحالف الوطنى نجاحه فى تشكيل قاعدة بيانات ضخمة قادرة على وصول الدعم لكل المستحقين لأن يصل للفئات الأولى بالرعاية.

وأشارت إلى أن مبادرات التحالف الوطنى للعمل الأهلى ساهمت فى تعزيز الأمن الاقتصادى والاجتماعى عبر توفير الأمن الغذائى للمواطنين الأولى بالرعاية، ونجح التحالف فى تحقيق أبعاد اقتصادية واجتماعية وتنموية ترسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، مشددة أن التحالف أصبح ركيزة أساسية من ركائز التنمية، فضلا عن دوره البارز فى تعزيز جهود الدولة بشأن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر.