نتانياهو حذر الوزراء من التحدث بالمواضيع الأمنية وسط التوترات مع إيران وحزب الله

أفادت هيئة البث الإسرائيليّة، بأنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ حذّر الوزراء من التحدّث في المواضيع الأمنيّة، وسط التوتّرات مع إيران و"حزب الله".

يُذكر أنّ موقع "أكسيوس" الأميركي كان قد كشف نقلًا عن مصدرين، عن أنّ "هجوم إيران على إسرائيل سيكون مباشرًا، وسيبدأ قبل محادثات صفقة الأسرى المقرّرة في 15 آب الحالي".

من ثمّ، أشار المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إلى أنّ "في ضوء التّقارير الّتي نُشرت بخصوص خطط إيران، نوضح أنّه في هذه المرحلة لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الدّاخليّة"، مؤكّدًا أنّ "الجيش والمؤسّسة الأمنيّة يتابعان أعداءنا والتّطوّرات في الشّرق الأوسط عامّةً، وإيران و"حزب الله" على وجه الخصوص، ويجريان تقييمًا للوضع بشكل متواصل".

بعدها، أفادت هيئة البث الإسرائيليّة، بأنّ "خوفًا من الانتقام الإيراني، أصدر الجيش الإسرائيلي أمرًا جديدًا يحظر على جميع الجنود النّظاميّين البقاء في جورجيا وأذربيجان القريبتين من إيران".