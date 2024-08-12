قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: لوقف القتال الآن وإطلاق سراح الأسرى ونعمل مع الجميع لمنع التصعيد

افاد بيان مشترك لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بأننا "نرحب بعمل الشركاء من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن"، لافتا الى انه "يجب أن ينتهي القتال الآن، وأن يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس".

وأشار الى اننا "نعمل مع جميع الجهات لمنع التصعيد، ولن ندخر أي جهد لتهدئة التوترات وإيجاد سبيل نحو الاستقرار في غزة".

ودعا البيان، إيران وحلفاءها إلى "الإحجام عن شن هجمات من شأنها تصعيد التوترات الإقليمية"، لافتا الى اننا "نؤيد البيان المشترك الصادر عن قطر ومصر والولايات المتحدة، الذي يدعو إلى الاستئناف الفوري للمفاوضات".

وشدد على أن "سكان غزة بحاجة إلى إيصال المساعدات وتوزيعها بشكل عاجل من دون قيود".