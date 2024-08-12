"تسنيم": سيتم الإعلان عن انتهاء مهام قوات التحالف الدولي في العراق الشهر المقبل

نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانيّة للأنباء عن مصادر مطّلعة، أنّ وزير الخارجيّة ​العراق​يّة سيزور واشنطن الشّهر المقبل، لافتةً إلى أنّ وزيرَي خارجية العراق وأميركا سيعلنان، خلال هذه الزّيارة، في مؤتمر صحفي بيان انتهاء مهمّة قوّات التّحالف الدّولي في العراق.

وأوضحت أنّه من المقرّر أن يبدأ انسحاب قوّات ​التحالف الدولي​ من أنحاء العراق كافّة، باستثناء إقليم كردستان في أيلول 2025، كما ستقوم قوّات التّحالف بإخلاء إقليم كردستان في أيلول 2026.

وكان قد أكّد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السّوداني، في نيسان الماضي، "التزام العراق بمخرجات اللّجنة العسكريّة العليا المعنيّة بإنهاء مهمّة التحالف الدولي في العراق بعد 10 سنوات، فالعراق اليوم يختلف عمّا كان عليه في عام 2014"، مشدّدًا على أنّ "عصابات "داعش" لم تعد تمثّل تهديدًا للعراق، ومن الطّبيعي العمل على إعادة النّظر في التّحالف واستمراره".