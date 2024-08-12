أفاد مصدر أمني إسرائيلي، عبر القناة 12 الإسرائيلية، بأنه "يمكن تنفيذ صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس في الأيام المقبلة"، معتبراً أن "هذه هي الفرصة الأخيرة".
وأشار المصدر الى أن "الوسطاء اقتربوا من رفع أيديهم"، موضحاً أن "الاهتمام الأميركي سينصب لاحقاً على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلية: الصفقة ممكنة خلال أيام وهذه هي الفرصة الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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