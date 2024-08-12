القناة 12 الإسرائيلية: الصفقة ممكنة خلال أيام وهذه هي الفرصة الأخيرة

أفاد مصدر أمني إسرائيلي، عبر القناة 12 الإسرائيلية، بأنه "يمكن تنفيذ صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس في الأيام المقبلة"، معتبراً أن "هذه هي الفرصة الأخيرة".

وأشار المصدر الى أن "الوسطاء اقتربوا من رفع أيديهم"، موضحاً أن "الاهتمام الأميركي سينصب لاحقاً على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة".