عباس: لدى الحكومة الفلسطينية خطة لعودة اللاجئين وإعادة الإعمار الشامل لقطاع غزة

كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبيل زيارته لموسكو، أنه "توجد لدى الحكومة الفلسطينية خطة لعودة اللاجئين وإعادة الإعمار الشامل لقطاع غزة".
وأضاف الرئيس الفلسطيني في مقابلة مع وكالة تاس، أنه "وفي إطار الحل السياسي الشامل، قدمت الحكومة الفلسطينية التي تنتظر الفرصة لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة، خطة لعودة اللاجئين بالإضافة إلى برنامج لإعادة إعمار القطاع، بما في ذلك استئناف عمل المستشفيات والمدارس وإمدادات الكهرباء والمياه".
وأشار عباس إلى أن "إعادة الإعمار على نطاق واسع تتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وتنفيذ حل سياسي على أساس القانون الدولي لتحقيق السلام والأمن بشكل شامل".
وشدد الرئيس الفلسطيني على أن "فلسطين، مستعدة لعقد مؤتمر دولي للسلام يتم خلاله فيه حل كافة جوانب الوضع النهائي للقضية الفلسطينية".
وكانت تاس قد نقلت في وقت سابق عن السفارة الفلسطينية في موسكو، أن الرئيس الفلسطيني "لم يغير خططه" وسيصل العاصمة الروسية الاثنين 12 أب.
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