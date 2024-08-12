لفت موقع "واللا" الإسرائيلي نقلًا عن مصادر، إلى أنّ "التّقديرات تشير إلى أنّ إيران قد تشنّ هجومها خلال الأيّام المقبلة، قبل قمة المحادثات بشأن صفقة الأسرى". وذكرت أنّ "الضّغوط الدّوليّة على إيران، تمنعها من تنفيذ هجوم مباشر ضدّ إسرائيل".
وأفاد الموقع نقلًا عن ضبّاط إسرائيليّين، بأنّ "حزب الله ما زال قادرا على اختراق الحدود والسّيطرة على بلدات ومواقع عسكريّة إسرائيليّة".
كانت هذه تفاصيل خبر "واللا" عن ضباط إسرائيليين: حزب الله قادر على اختراق الحدود والسيطرة على بلدات ومواقع عسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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