"النشرة": غارة إسرائيلية على برج الملوك وقصف مدفعي على راميا واستهداف عيتا الشعب بـ4 قذائف

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "قصفًا مدفعيًّا إسرائيليًّا استهدف بلدتَي راميا وعيتا الشعب"، مشيرًا إلى أنّ "4 قذائف أطلقتها دبّابة "ميركافا" إسرائيليّة استهدفت محيط ساحة بلدة عيتا الشعب".

وذكر أنّ "غارةً من مسيّرة إسرائيليّة استهدفت بلدة برج الملوك بالقرب من متنزه "ميمارولا" بصاروخ".