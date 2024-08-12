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المخابرات الإسرائيلية تكشف عن موعد الضربة الإيرانية القادمة

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الشارقة - اميمة ياسر - نقل موقع أكسيوس الأمريكي، الأحد، عن مصدرين لم يسمهما قولهما إن المخابرات الإسرائيلية تعتقد أن إيران قررت مهاجمة إسرائيل مباشرة، وربما تنفذ الهجوم خلال أيام.

وأضاف الموقع أن الهجوم سيكون رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، أثناء حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، في طهران في 31 يوليو.

ولم تعلن إسرائيل أو تنف مسؤوليتها عن الحادث.

كان الحرس الثوري الإيراني، أعلن، اليوم الأحد، أن اغتيال هنية، في طهران، يعد انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، العميد علي محمد نائيني، إن "إسرائيل ستتلقى ردا على هذا الغباء في وقت معين"، مضيفا أن "النظام الصهيوني فشل في هدفه من اغتيال هنية، بعد أن واجه إدانات دولية خاصة من الدول الإسلامية"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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