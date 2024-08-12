شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة 16 شخصًا بسبب صاعقة في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون في أعقاب صاعقة شرق الصين.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الاثنين، أن صاعقة البرق ضربت أحد الحدائق في بلدة هنجشانتشياو في منطقة التنمية الاقتصادية بمدينة تشانجتشو، وأشارت إلى أنه تم نقل جميع الأشخاص البالغ عددهم 16 إلى المستشفى، حيث أصيب ستة منهم بجروح خطرة وتوفوا في وقت لاحق، في حين أن العشرة الآخرين حالتهم مستقرة.