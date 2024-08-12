سول وواشنطن تجريان تدريبات عسكرية مشتركة الأسبوع المقبل

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أن (سول) و(واشنطن) ستبدأن تدريبات عسكرية مشتركة كبيرة الأسبوع المقبل؛ لتعزيز استعدادهما الدفاعي المشترك في مواجهة التهديدات العسكرية الكورية الشمالية المتطورة.

وأوضحت الهيئة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الاثنين أنه من المقرر أن تجرى مناورات "أولتشي درع الحرية" السنوية في الفترة من 19 إلى 29 أغسطس الجاري، والتي ستشمل تدريبات مركز القيادة الرئيسية القائمة على المحاكاة الحاسوبية، والتدريبات الميدانية المتزامنة، وتدريبات الدفاع المدني.

وأشارت إلى أن تدريبات هذا العام ستشمل التهديدات في جميع المجالات، بما في ذلك تلك التي تشكلها الصواريخ الكورية الشمالية والتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي والهجمات السيبرانية، وكذلك الدروس المستفادة من النزاعات المسلحة الأخيرة.. وبالإضافة إلى القوات الكورية الجنوبية والأمريكية، سينضم إلى التدريبات أفراد من عدة دول أعضاء في قيادة الأمم المتحدة، وهي الجهة المنفذة للهدنة التي أوقفت القتال في الحرب الكورية 1950-1953.

وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد التوترات عبر الحدود؛ بسبب إطلاق بيونج يانج لآلاف البالونات المحملة بالقمامة باتجاه كوريا الجنوبية منذ أواخر مايو الماضي، في خطوة للتعامل بالمثل ضد المنشورات المناهضة لبيونج يانج التي يرسلها نشطاء في الجنوب إلى الشمال.