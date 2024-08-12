إخلاء عدة بلدات في اليونان جراء الحرائق الشديدة

ياسر رشاد - القاهرة -

أصدرت سلطات الحماية المدنية اليونانية اليوم الإثنين أوامرها بإخلاء عدة بلدات في الضواحي الشمالية الشرقية لمدينة أثينا، المهددة بحرائق عنيفة تتزايد بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح العاصفة والجفاف.

وذكرت صحيفة "اثنوس" اليونانية أن السلطات أمرت الليلة الماضية بإخلاء بلدة ماراثون التاريخية، الواقعة على بعد 40 كلم شمال شرق أثينا، والتي يقطنها أكثر من 7 الاف نسمة، كما أمرت بإخلاء 5 مناطق جديدة في وقت مبكر من صباح اليوم، بالإضافة إلى مستشفيين، أحدهما للأطفال والآخر عسكري، في بنتيلي، على بعد حوالي 15 كيلومترا شمال شرق العاصمة. وفتحت السلطات اليونانية أبواب ملعب أواكا الأولمبي في شمال أثينا لاستيعاب آلاف النازحين.

ومن جانبه، قال متحدث باسم قوات الإطفاء "إن الحريق لا يزال ينتشر بسرعة كبيرة ويتجه نحو بنتيلي، وقد تم نشر إجمالي 510 من رجال الإطفاء و152 مركبة وحلقت 29 طائرة فوق المنطقة".. مشيرا إلى أن رجال الإطفاء تمكنوا أمس من السيطرة على 33 حريقا من بين 40 حريقا اندلعت خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد ضرورة أن يتبع المواطنون في المنطقة المحيطة التعليمات التي أصدرتها السلطات نظرا للتوقعات باستمرار شدة الرياح خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان وزير الحماية المدنية اليوناني قد حذر من أن نصف البلاد معرض لخطر الحرائق حتى 15 أغسطس الجاري على الأقل بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح العاصفة والجفاف.

يذكر أن اليونان معرضة بشدة لحرائق الغابات خلال فصل الصيف، خاصة بعد شتاء جاف بشكل خاص. وكان شهرا يونيو ويوليو الماضيين الأكثر دفئا منذ بدء جمع الإحصائيات عام 1960.

ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى موسم أطول لحرائق الغابات وزيادة في المساحة التي تحترق بسبب النيران في جميع أنحاء العالم، وفقا للجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة.