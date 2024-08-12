اليابان تدين الهجوم الإسرائيلي على مدرسة "التبين" في قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت اليابان بشدة الهجوم الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة "التبين" الفلسطينية في قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة أكثر من 150 آخرين.

جاء ذلك في بيان صدر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية كيتامورا توشيهيرو عبر الموقع الرسمي للوزارة صباح اليوم الاثنين أكد فيه أن (طوكيو) تعرب عن قلقها العميق إزاء سقوط العديد من الضحايا المدنيين، نتيجة للهجوم الإسرائيلي على المدرسة، كما تعرب عن خالص تعازيها للضحايا وأفراد أسرهم المفجوعين وعن أعمق تعازيها لأولئك الذين أصيبوا.

وذكر البيان أن اليابان تؤكد مجددا أهمية حماية المدنيين، وتحث جميع الأطراف على التصرف وفقا للقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والتصرف بحسن نية بناء على قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن "طوكيو" تشعر بقلق بالغ إزاء تضرر العديد من المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال حتى الآن، فضلا عن بقاء الوضع الإنساني في غزة حرجا.

متحدث أونروا: نواصل توزيع المساعدات في غزة رغم التحديات الكبيرة

أكدت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إيناس حمدان، أن الوكالة تواصل تقديم المساعدات الغذائية والإغاثية في غزة رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها هناك.

وقالت إيناس حمدان - في تصريح خاص لقناة (النيل) للأخبار اليوم الاثنين "إن أونروا تدير حاليا 10 مراكز صحية و100 نقطة طبية متنقلة لتلبية احتياجات السكان في قطاع غزة".. مشيرة إلى أن الأوضاع الإنسانية هناك تزداد سوءا؛ بسبب نقص المساعدات واستمرار القصف، مما يجعل الحياة اليومية للمواطنين أكثر قسوة.

وأضافت متحدثة أونروا "يعيش سكان قطاع غزة ظروفا كارثية مع موجات نزوح مستمرة وعدم وجود أماكن آمنة"، موضحة أنه حتى المناطق المزعومة بأنها آمنة مكتظة بالنازحين وتفتقر إلى المرافق الأساسية، وأشارت إلى أن الوضع يزداد سوءا مع استمرار الحرب، حيث لا توجد أماكن كافية في المراكز التي تستقبل النازحين.