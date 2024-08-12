واشنطن تستعد لمساعدة إسرائيل عسكريا بـ 3.5 مليار دولار

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت مصادر أميركية، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة تستعد لتقديم دعم مالي بقيمة 3.5 مليار دولار لإسرائيل كمساعدات عسكرية.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن هذا القرار يأتي في إطار حزمة الأسلحة والمساعدات العسكرية التي وافق عليها الكونغرس قبل أشهر.

وقالت الشبكة نقلا عن مصادر مطلعة، إن الخارجية الأمريكية أبلغت أعضاء الكونغرس إن الإدارة الأمريكية تستعد لتوفير تمويل لإسرائيل بقيمة 3.5 مليارات دولار لتغطية نفقاتها العسكرية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن صادق على حزمة دعم مالي لإسرائيل في أبريل/ نيسان الماضي، بقيمة 26 مليار دولار، بينها نحو 14 مليار دولار للدعم العسكري.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

المصدر : الأناضول