جبروت امرأة جمعت بين زوجين: استغلت سفر الأول وضربت الثاني "علقة موت"

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

استغلت "هلا" سيدة فى محافظة الفيوم سفر زوجها للعمل سائقًا فى دولة الكويت، وتزوجت عرفيًا من آخر وحصلت منه على مهر نظير هذه الزيجة، وعندما اكتشف الأخير حقيقتها طلب منها رد المهر وهدد بفضحها، فما كان منها إلا أن استأجرت ثلاثة رجال، ودبرت كمينًا للإيقاع به، وعندما وصل فى الزمان والمكان المحدد لقنه الرجال "علقة موت" وسرقوا سيارته وهاتفه وأمواله.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد حسن أبو عقرب مأمور قسم شرطة الفيوم "أول" بورود إشارة من شرطة النجدة بقيام ثلاثة أشخاص بالتعدى بالضرب على مقاول وسرقة سيارته، وبداخلها بعض المتعلقات الشخصية الخاصة به.

وجرى تشكيل فريق بحث تحت قيادة العميد حسن عبد الغفار رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، وضم المقدم أحمد السوهاجى رئيس مباحث قسم الفيوم "أول"، وضم النقيب محمد عبد الناصر معاون المباحث، تحت أشراف اللواء محمد العربى مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، حيث كشفت التحريات أن المجنى عليه يدعى "عماد أ ع "– 47 عاما – مقاول- مقيم بقرية قصر رشوان بمركز طامية.

وأضافت التحريات أن المجنى عليه متزوج عرفيا من سيدة تدعى "ه ع ف "– 27 عاما ومقيمة بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم منذ شهر يونيو الماضى.

وأشارت التحريات، إلى أن المجنى عليه اكتشف أن زوجته ما زالت على ذمة زوجها الذي يعمل بدولة الكويت، وأنه يريد إنهاء هذه العلاقة، إلا أنها ماطلت فطالبها برد المهر المحرر لها فى ورقة الزواج العرفى والذى حصلت عليه.

وأوضحت التحريات، أن الزوجة طلبت من زوجها غير الرسمى الحضور لمناقشة بعض الأمور، وما إن حضر من قريته لمدينة الفيوم، وجد في انتظاره 3 أشخاص، حيث الاعتداء عليه بالضرب وإصابته بأنحاء متفرقة من جسده، وسرقة سيارته تأديبا له على عدم تنفيذ طلبات زوجته "غير الشرعية".

وجرى نقل المقاول إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج، وجرى القبض على المتهم الرئيسى والذى يدعى "محمد. ش. س" 29 عاما، وشهرته "بركة"، عامل – مقيم بقرية م عبد الله التابعة لمركز الفيوم، والزوجة والمتهمة والذين اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع آخرين.

واعترف المتهمون أنهم ارتكبوا الواقعة بغرض إعادة عقد الزواج العرفي المحرر بين المقاول والسيدة المتزوجة من شخص آخر يعمل بالكويت، وذلك بعد قيام المجنى عليه بتهديد السيدة بفضح أمرها من أجل رد مبلغ المهر المتفق عليه والذي حصلت عليه مقدما، كما جرى العثور على السيارة المسروقة، وكذلك مبلغ مالى قدره 10 آلاف جنيه كان بداخلها، وضبط الهاتف المحمول بمنزل الزوجة بمنطقة كيمان فارس.

اقرأ أيضًا:

"اكتشف أنها على ذمة واحد تاني".. علقة موت لمقاول الفيوم في كمين زوجته العرفي