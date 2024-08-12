يفتتح فى أكتوبر.. نائبة محافظ جنوب سيناء تبحث مراحل تنفيذ مشروع التجلي الأعظم

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

عقدت الدكتورة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، اجتماعًا بحضور ممثلي كافة الوزارات والهيئات والجهات المعنية، لمتابعة الموقف التنفيذي بمشروع "التجلي الأعظم" الجاري تنفيذه بمدينة سانت كاترين تحت رعاية اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء. وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير سانت كاترين.

وجرى خلال الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، والتكليفات الخاصة بالتشطيبات النهائية، وتحديد التحديات التي تواجه مراحل تنفيذ بعض الشروعات، واقتراح الحلول المناسبة لها، والوقوف على الجدول الزمني للانتهاء منه، وتنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز بأعلى جودة وأفضل معايير، وذلك تمهيدًا للافتتاح المرتقب في شهر أكتوبر المقبل.

ويعد مشروع "التجلي الأعظم" أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف تطوير مدينة سانت كاترين وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية والبنية التحتية التي تضمن تطوير البنية التحتية للمدينة بما يضمن توفير خدمات عالية الجودة للسكان والزوار، وإنشاء مشروعات سياحية جديدة تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، والحفاظ على التراث الثقافي والديني للمدينة.