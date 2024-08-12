تتزعمه امرأة.. آخر تطورات محاكمة تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:



قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار تامر أحمد رضا، رئيس الاستئناف، وعضوية المستشارين محمد عمر عبد الجواد والعميد ثروت رزق، وبحضور أحمد ماجد أبو بكر ممثل النيابة، وبأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك الجبلاوي، بالسجن 10 أعوام على تشكيل عصابي تتزعمه سيدة تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه.

تعود أحداث القضية إلى ديسمبر من عام 2023 عندما ورد أكثر من بلاغ إلى قسم قنا بسرقة متعلقاتهم بالإكراه، بسبب استدراجهم من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بحجة عرض منتجات أرادوا شرائها، وتبين أن وراء هذه الوقائع 7 متهمين هم: "مايكل.ب، يبلغ من العمر 19 عامًا، طالب، من المنيا ومحبوس في قسم قنا حاليا، وأيمن.ب، 21 عامًا، طالب، ومحمد.ث.ر، يبلغ من العمر 18 عامًا، ومحمود.غ.ع، يبلغ من العمر 35 عامًا، وشقيقيه أحمد.غ.ع، 22 عامًا، ونورا غ.ع، 40 عامًا، ومحمد.أ.ط، 20 عامًا.

أوضحت تحريات المباحث، أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص في استدراج الأشخاص المترددين على دول أجنبية بحجة مساعدتهم فى تغيير العملات من المصرية إلى الأجنبية عقب ذلك يقومون بالتعدى عليهم والسيطرة عليهم وسرقتهم مستخدمين فى ذلك الأسلحة النارية والبيضاء.