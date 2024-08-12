هل تغيرت الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى بعد إضافة درجتي الفيزياء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

يواصل مكتب التنسيق الإلكتروني استقبال طلبات تسجيل رغبات طلاب تنسيق المرحلة الأولى عبر الموقع الإلكتروني دون أي تغيير في الحدود الدنيا للمرحلة مع السماح لمن حصلوا على درجات إضافية في مادة الفيزياء علمي علوم، واستوفوا الحد الأدنى تسجيل الرغبات.

ويتاح التسجيل لطلاب المرحلة الأولى بحد أدنى 371 درجة للشعبة العلمية و357 درجة للشعبة الهندسية و280 درجة للشعبة الأدبية.

في سياق متصل، أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الإثنين، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها أداء اختبارات القدرات، بلغ 107 آلاف طالب وطالبة للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025.

وسيستمر موقع التنسيق الإلكتروني هنا في استقبال رغبات طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2024، لإجراء اختبارات القدرات حتى مساء يوم الإثنين الموافق 12/8/2024، علمًا بأن الموقع سيكون مُتاحًا أمام الطلاب على مدار الـ24 ساعة.

جدير بالذكر أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2024/2025، تشمل الآتي:

• كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف - طنطا).

• كليات التربية الرياضية (بنين وبنات).

• كلية التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك (جامعة حلوان).

• كلية التربية الفنية (جامعة المنيا).

• كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة):

☆ أولًا .. الفنون بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - جنوب الوادي - المنصورة - أسيوط - الأقصر).

☆ ثانيًا .. الفنون الجميلة عمارة بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - المنصورة - أسيوط).