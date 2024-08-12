أعلنت قيادة الجيش اللبناني- مديرية التّوجيه، أنّ "بعض وسائل الإعلام تداولت معلومات حول وقف الدّوريّات المشتركة بين الجيش وقوّة الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان- اليونيفيل".
وأكّدت في بيان، أنّ "الوحدات العسكريّة تواصل تنفيذ المهمّات المشتركة مع "اليونيفيل"، والتّعاون والتّنسيق الوثيق معها، وذلك ضمن إطار القرار 1701، في ظلّ الظّروف الاستثنائيّة والتطوّرات الّتي تشهدها البلاد؛ ولا سيّما الاعتداءات المستمرّة من جانب العدو الإسرائيلي".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: نواصل تنفيذ المهمات المشتركة مع "اليونيفيل" والتنسيق معها ضمن إطار القرار 1701 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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