الجيش: نواصل تنفيذ المهمات المشتركة مع "اليونيفيل" والتنسيق معها ضمن إطار القرار 1701

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​- مديرية التّوجيه، أنّ "بعض وسائل الإعلام تداولت معلومات حول وقف الدّوريّات المشتركة بين الجيش وقوّة الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان- ​اليونيفيل​".

وأكّدت في بيان، أنّ "الوحدات العسكريّة تواصل تنفيذ المهمّات المشتركة مع "اليونيفيل"، والتّعاون والتّنسيق الوثيق معها، وذلك ضمن إطار القرار 1701، في ظلّ الظّروف الاستثنائيّة والتطوّرات الّتي تشهدها البلاد؛ ولا سيّما الاعتداءات المستمرّة من جانب العدو الإسرائيلي".