"إير فرانس" و"ترانسافيا" تمددان تعليق الرحلات الجوية إلى بيروت حتى الأربعاء ضمنا

أكّدت شركتا "إير فرانس" و"ترانسافيا" لوكالة فرانس برس، "تمديد تعليق رحلاتهما الجوية إلى بيروت حتى الأربعاء 14 آب ضمنا بسبب الوضع الجيوسياسي في لبنان".
وجاء في بيان لشركة "إير فرانس" أن "استئناف العمليات، المتوقفة منذ 29 تموز بسبب الوضع الأمني في لبنان، سيكون "موضع تقييم جديد للوضع" محليا".
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