القناة 12 الإسرائيلية: بن غفير أبلغ نتانياهو أنه سينسحب من الحكومة إذا تم اعتماد الصفقة المطروحة مع حماس

كشفت القناة 12 الاسرائيلية، أن "وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أنه سينسحب من الحكومة إذا تم اعتماد الصفقة المطروحة مع حماس".

يأتي ذلك، بينما يرتقب انعقاد قمة مناقشات عاجلة بشأن وقف النار في غزة وتبادل الأسرى، في 15 أب الجاري بدعوة من الوسطاء، في جولة محادثات وصفت "بالفرصة الأخيرة" للوصول إلى صفقة.

في غضون ذلك، نقل موقع "والا" العبري، عن مصادر إسرائيلية قولها إن إيران قد تهاجم إسرائيل في الأيام المقبلة حتى قبل القمة المرتقبة لبحث الصفقة مع حركة حماس.

وأضاف الموقع أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أبلغ نظيره الأميركي لويد أوستن أن "الاستعدادات الإيرانية تشير إلى التخطيط لهجوم كبير على إسرائيل".

وكانت إيران توعدت إسرائيل بالرد على اغتيال إسماعيل هنية على أراضيها، فيما هدد حزب الله أيضا بالرد على اغتيال أحد أبرز قيادييه فؤاد شكر بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت قبيل ساعات من اغتيال هنية.