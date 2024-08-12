اعلنت مجموعة "لوفتهانزا"، "تعليق جميع الرحلات إلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمان وأربيل حتى 21 أب".

وفي وقت سابق اليوم، أكّدت شركتا "إير فرانس" و"ترانسافيا" لوكالة فرانس برس، "تمديد تعليق رحلاتهما الجوية إلى بيروت حتى الأربعاء 14 آب ضمنا بسبب الوضع الجيوسياسي في لبنان".

وجاء في بيان لشركة "إير فرانس" أن "استئناف العمليات، المتوقفة منذ 29 تموز بسبب الوضع الأمني في لبنان، سيكون "موضع تقييم جديد للوضع" محليا".