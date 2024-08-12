أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "روسيا مستعدة للعمل مع شركاء أجانب لتطوير نظام للأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة في العالم". واشار في رسالة تحية مصورة وجهها بوتين للمشاركين في المنتدى العسكري "الجيش 2024" الذي انطلق في موسكو اليوم، إلى أن "هذا الحدث يحظى باهتمام المتخصصين من دول كثيرة عبر العالم"، قائلا "نحن نقدر وندعم هذا الاهتمام، ونثمن شراكاتنا ومستعدون لتطويرها، والعمل معا من أجل إيجاد أمن متساو غير قابل للتجزئة، وبناء عالم جديد أكثر عدالة ومتعدد الأقطاب، ونرى أن موقفنا تجاه التعاون البناء مطلوب ويلقى استجابة صادقة وحيوية".

كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: مستعدون للعمل مع شركاء أجانب لتطوير نظام للأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.