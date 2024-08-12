قوى الأمن: توقيف مروّج مخدرات يخزنها داخل منزله في الأوزاعي ويتاجر بها وضبط كمية منها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت عن قيام مجهول بتوضيب وتخزين ​المخدرات​ داخل أحد المنازل في محلّة ​الأوزاعي​، بالإضافة إلى الاتجار بها وترويجها على الزّبائن".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت ​شعبة المعلومات​ إلى كشف هويّته وتحديد المنزل المستخدَم من قبله لتخزين المخدّرات وتوضيبها وتجارتها في محلّة الأوزاعي، ويُدعى: "ع. ع. ن." (من مواليد عام 1960، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة ومخدّرات، وتوجد بحقّه مذكّرة إلقاء قبض بجرم مخدّرات".

وأشارت شعبة العلاقات العامّة ، إلى أنّ "بتاريخ 2024-7-29، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، داهمت إحدى دوريّات الشّعبة منزله وأوقفته في داخله. وبتفتيش مكان إقامته عُثر على: علبة بلاستيكيّة مدوّن عليها " x5n" بداخلها مادّة الكوكايين زنتها نحو 21,1 غرام، علبة بلاستيكيّة بداخلها مادّة الكوكايين زنتها نحو 34 غ، ورقة نقديّة بداخلها مادّة الكوكايين زنتها حوالى 0,8 غ، علبة بلاستيكيّة بداخلها مادّة من نوع الضربة زنتها نحو 13,3 غ، علبة بلاستيكيّة بداخلها 4 قطع لون أخضر وزهري وبرتقالي من نوع "MD" زنتها حوالى 4 غ، وعلبة بلاستيكيّة بداخلها مادّة من نوع الباز زنتها نحو 3،1 غ، بالإضافة إلى كيس بداخله مادة حشيشة الكيف زنته نحو 55,7 غ، كيس بداخله مادّة الماريجوانا زنته نحو 100 غ، 29 حبّة مخدّرة نوع ترامادول، بندقيّتان حربيّتان ومسدّس مع ذخائرها، ميزان حسّاس، 65 علبة بلاستيكيّة فارغة، مصفاة، هاتفان خلويّان؛ ومبلغ مالي".

ولفتت إلى أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتخزين المخدّرات وتوضيبها داخل منزله في محلّة الأوزاعي، بالإضافة إلى الاتجار بها وترويجها على عدد من الزّبائن بين الأوزاعي وصبرا"، مبيّنةً أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".