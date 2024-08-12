الأرصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال وفي الداخل، كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الشمالية".

واشارت الى أن "طقسا صيفيا معتادا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، حتى يوم الأربعاء حيث تتخطى معدلاتها في الداخل تحت تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية".

ولفتت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع احتمال تساقط رذاذ على المرتفعات الجنوبية و الشمالية كما تنشط الرياح أحيانا".

وذكرت أن "الطقس غدا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و استقرار في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال وفي الداخل، كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الشمالية".

واضافت أن "طقس الأربعاء غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها بينما تستقر درجات الحرارة على الساحل".

وتابع، "طقس الخميس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة كما ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد من الاحساس بالحر".