روسيا توجه الدعوات إلى 126 دولة لحضور منتدي البلديات الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - وجهت روسيا الدعوات إلى 126 دولة لحضور منتدى البلديات الدولي الذي تستضيفه موسكو يومي 27 و28 أغسطس الجاري في إطار رئاستها الحالية لمجموعة "بريكس"..حسبما ذكر تلفزيون "بريكس" اليوم الاثنين.

وأوضح التلفزيون أن جدول أعمال المنتدى يشمل التعاون على مستوى البلديات بين دول المجموعة في العديد من المجالات والتي يأتي على رأسها الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والطاقة فضلا عن البنية التحتية في المناطق الحضرية والنقل والحفاظ على البيئة والرعاية الصحية إلى جانب التعليم والثقافة والرياضة والسياحة.

وأشار تلفزيون "بريكس" إلى أن فعاليات المنتدى سوف تشمل ما يقرب من 70 جلسة عمل لمناقشة التعاون المشترك بين أعضاء "البريكس" في تلك المجالات .. موضحا أن معظم المدن والمناطق التي تلقت دعوات للحضور أكدت مشاركتها في المنتدى ومنها البرازيل والصين والهند ودولة الإمارات العربية.

وأكد التلفزيون أن منتدي البلديات الدولي يعد منصة مهمة لتبادل الخبرات والمعارف بين الدول الأعضاء في جميع المجالات بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لبناء جسور للتواصل بين أصحاب الأعمال في روسيا وباقي الدول الأعضاء.