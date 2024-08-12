الخارجية الصينية: موقفنا بشأن قضية أوكرانيا ثابت وواضح

ياسر رشاد - القاهرة - قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن موقف الصين بشأن قضية أوكرانيا ثابت وواضح، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بالمبادئ الثلاثة لتخفيف حدة الوضع، والمتمثلة في عدم توسيع ساحة المعركة وعدم تصعيد القتال وعدم تأجيج النيران من قبل أي طرف.

وأكد المتحدث حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن "الصين ستواصل الحفاظ على التواصل مع المجتمع الدولي للعب دور بناء في التسوية السياسية للأزمة".

وكانت القوات الأوكرانية قد شنت مؤخرا هجوما على الأراضي الروسية في منطقة كورسك.

وذكرت روسيا أن هجوم الجيش الأوكراني تسبب في مقتل أكثر من 60 مدنيا، وأن الجيش الروسي أوقف الهجوم الأوكراني.. فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي - في خطاب - إن "روسيا جلبت الحرب إلى بلاده، ويجب أن تشعر الآن بالعواقب".

سول وواشنطن تجريان تدريبات عسكرية مشتركة الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أن (سول) و(واشنطن) ستبدأن تدريبات عسكرية مشتركة كبيرة الأسبوع المقبل؛ لتعزيز استعدادهما الدفاعي المشترك في مواجهة التهديدات العسكرية الكورية الشمالية المتطورة.

وأوضحت الهيئة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الاثنين أنه من المقرر أن تجرى مناورات "أولتشي درع الحرية" السنوية في الفترة من 19 إلى 29 أغسطس الجاري، والتي ستشمل تدريبات مركز القيادة الرئيسية القائمة على المحاكاة الحاسوبية، والتدريبات الميدانية المتزامنة، وتدريبات الدفاع المدني.

وأشارت إلى أن تدريبات هذا العام ستشمل التهديدات في جميع المجالات، بما في ذلك تلك التي تشكلها الصواريخ الكورية الشمالية والتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي والهجمات السيبرانية، وكذلك الدروس المستفادة من النزاعات المسلحة الأخيرة.. وبالإضافة إلى القوات الكورية الجنوبية والأمريكية، سينضم إلى التدريبات أفراد من عدة دول أعضاء في قيادة الأمم المتحدة، وهي الجهة المنفذة للهدنة التي أوقفت القتال في الحرب الكورية 1950-1953.

وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد التوترات عبر الحدود؛ بسبب إطلاق بيونج يانج لآلاف البالونات المحملة بالقمامة باتجاه كوريا الجنوبية منذ أواخر مايو الماضي، في خطوة للتعامل بالمثل ضد المنشورات المناهضة لبيونج يانج التي يرسلها نشطاء في الجنوب إلى الشمال.